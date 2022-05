Mehr Kunden und kaum Reserven

oh

Foto: oh

Statt wie üblich 50 Personen und Familien (so genannte Bedarfsgemeinschaften) sind in der Reckenfelder Ausgabestelle der Tafel inzwischen 70 bis 80 üblich, teilweise sogar bis zu 90. Das leert die Regale schneller als den Ehrenamtlichen lieb ist.

Früher war es üblich, dass sich wöchentlich rund 50 Personen oder Familien in der Reckenfelder Tafelausgabestelle mit Lebensmitteln versorgten. Schon da war es mitunter schwierig, den Bedarf zu decken – je nachdem, wie gut oder schlecht die Versorgung mit gespendeten Lebensmitteln klappte.

Diese ist zuletzt deutlich ins Stocken geraten. Und zugleich ist die Zahl der Hilfesuchenden sprunghaft angestiegen. „Wir haben jetzt teilweise bis zu 90 Menschen bei den Ausgabeterminen“, erläutert Brigitte Ransmann, die die Aktivitäten der Reckenfelder Tafel zusammen mit Ernestine Thye koordiniert.

Das stellt sie und ihr Team vor riesige Herausforderungen. Mal klappt es einigermaßen, allen Kunden etwas in den Korb zu legen. „Es gibt aber auch Wochen, da haben wir kaum etwas. Da müssen wir dann teilweise auf unsere haltbaren Reserven zurückgreifen.“ Denn selbstredend wolle man niemanden mit leeren Taschen nach Hause schicken müssen.

Diese Reserven sind natürlich endlich – und so hofft das Tafel-Team auf Unterstützung einer Aktion, die am kommenden Samstag im Rahmen des Maibaumfestes stattfinden wird. Dort wird zwischen Bühne und dem Stand des Bürgervereins ein Tisch ausgestellt, an dem Lebensmittelspenden für die Reckenfelder Tafel abgegeben werden können.

Natürlich sind auch Geldspenden hochwillkommen. Diese werden genutzt, um Lebensmittel zu kaufen, die dann bei den Mittwochsterminen an die Tafel-Kunden verteilt werden.

Gebraucht wird fast alles. Ob Zucker, Salz, Mehl, Marmelade, Saft, Reis oder Nudeln – all dies und vieles weitere mehr wird dankbare Abnehmer finden. „Alles, was sich hält“, sagt Ransmann. Natürlich sind auch Konserven von großem Nutzen, hier bittet Brigitte Ransmann allerdings darum, keine übergroßen Dosen zu spenden. Obst und Gemüse in Dosen aber seien grundsätzlich eine gute Wahl.

Im Grunde kann man nichts Falsches spenden. Die Lager sind so leer gefegt und die Not so groß, dass Lebensmittel aller Warengruppen gern gesehen sind, natürlich auch Tee oder Kaffee.

Dass die Zahl der Kunden zuletzt sprunghaft in die Höhe geschnellt ist, hat nicht nur, aber natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Über 20 Geflüchtete aus dem Kriegsland zählen inzwischen zu den Kunden der Reckenfeder Tafel.

Hinzu kommen neue, nichtukrainische Hilfesuchende, die von der wirtschaftlichen Not getrieben, über ihren Schatten springen und die Tafel aufsuchen – erstmals oder wieder, weil sie anders nicht mehr klarkommen.

Vieles ist zuletzt deutlich teurer geworden. So teuer, dass manche Menschen, die bislang aus Scham ohne die Tafel auskamen, ihre Bedenken über Bord werfen (müssen) und sich nun doch in die Warteschlage einreihen.

Auch Franz-Josef Holthaus, der das Maibaumfest organisiert, hofft auf eine große Hilfsbereitschaft der Festbesucher. Man werde am Spendentisch auch eine Geldbox aufstellen für alle, die lieber einen Schein spenden, als schwere Konserven zu schleppen. Jeder Betrag und jede einzelne Sachspende werde direkt an die Tafel weitergeleitet und sei dort hochwillkommen. „Die sind für alles dankbar“, weiß er.