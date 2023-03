Mehr Platz für Wohnmobile

Ludger Wiggers hat große Pläne. Auf einer Koppel hinter seinem Kinderbauernhof will er demnächst einen Stellplatz für 28 Wohnmobile errichten: Die Leute machen immer mehr Urlaub in Deutschland, sagt er, „die Nachfrage ist da.“

Jetzt wartet Wiggers darauf, dass die Stadt Greven einen Bebauungsplan durchwinkt, der an dieser Stelle den Bau eines Lärmschutzwalls und die Stellplätze erlaubt.

Anja Karliczek, Bundestagsabgeordnete der CDU, bei einem Pressegespräch in Brochterbeck Foto:

Ein paar Kilometer weiter erläutert CDU-Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek in Brochterbeck, wie wichtig der Wohnmobil-Tourismus geworden ist. Mit einem Antrag an den Bundestag will die tourismuspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Sache beschleunigen: „Vor allem Landwirte sollen die Möglichkeit erhalten, Stellplätze auf ihren Höfen einzurichten.“

Gerade im ländlichen Raum sei der Ausbau von Wohnmobil-Stellplätzen eine Chance. „Heute darf man nur drei Plätze ohne großes Genehmigungsverfahren machen“, sagt Karliczek. Ihre Fraktion fordert in dem Antrag, mehr Stellplätze zuzulassen. Zehn oder 15 Plätze sollten einfach zu realisieren sein, schließlich brauche es für die rollenden Wohnzimmer nicht viel Infrastruktur.

Aktuell gebe es vor allem an vorhandenen Campingplätzen auch Caravan-Plätze. „Aber das ist ja eigentlich gar nicht notwendig“, sagt die Bundestagsabgeordnete.

Durch die Corona-Krise habe der Caravan-Tourismus noch einen großen Schub bekommen. Einerseits blieben viele Urlauber in Deutschland und sie genößen dennoch die individuelle Freiheit. „Der Wohlstand nimmt zu, immer mehr Leute sind in der Lage, sich so einen Wagen zu kaufen“, sagt sie, „gerade in ländlichen Gegenden ist das ein großes Pfund.“

Der Caravan-Markt ändert sich. So würden die Wagen bei der Umstellung auf Elektromobilität deutlich schwerer, erklärt Karliczek. In dem Bundestagsantrag wird daher auch gefordert, die Führerschein-Grenze von 3,5 auf 4,25 Tonnen anzuheben. Bisher ist ab 3,5 Tonnen ein Führerschein der Klasse B nötig, die Fahrzeuge gelten als Lkw und dürfen manche Mautstraßen nicht benutzen. Das ist eine Frage, bei der auch die EU ein Wörtchen mitzusprechen hat.

Der Tourismus mit den großen Wagen erfordere auch neue Mobilitätsstrukturen, glaubt Karliczek. „Die Gemeinden können über neue Mobilitätsstrukturen nachdenken“, sagt sie, zum Beispiel Leihwagen oder Car-Sharing, damit die Wohnmobilisten „nicht überallhin mit ihren Wagen fahren müssen.“