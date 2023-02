Mehrgeschossig und vernetzt

Die Pläne zur langfristigen Nutzung des früheren Bauhof-Geländes stoßen in der Lokalpolitik auf breite Zustimmung. Das wurde deutlich, als der Entwurf für die Wohnbebauung im Planungsausschuss vorgestellt wurde. „Wir wollen ein attraktives Viertel schaffen“, sagte Stadtplaner Marco Scheil. Wegen des hohen Bedarfs an (günstigem) Wohnraum sehe man an dieser Stelle eine verdichtete Bebauung vor - also Geschosswohnungen in mehrstöckigen Gebäuden. Zudem wolle man klimagerecht bauen (unter anderem mit viel PV auf den Flachdächern).

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet