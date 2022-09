Metelenerin ist stellvertretende Leiterin der Feuer- und Rettungswache in Greven

Anne Fasel ist die stellvertretende Leiterin der Grevener Feuer- und Rettungswache. Eine Frau in dieser Position ist selten. Und ihr Berufsweg war auch ganz besonders.

Vor zwei Wochen, bei einem Großbrand einer Tischlerei in Greven, trug sie noch die gelbe Funktionskleidung der Feuerwehr. Schwere Jacke, Funkgerät, Sicherheitshelm. „Dienstbeginn 6.55 Uhr“, erinnert sich die Metelenerin Anne Fasel genau. So übernahm sie die Brandstelle vom Leiter der Feuerwehr Sebastian Greufe und dem Leiter der Feuer- und Rettungswache Michael Koordt. Nach ihrem Amtsantritt in Greven hat die stellvertretende Chefin der Feuerwache gleich einige spektakuläre Einsätze erlebt.