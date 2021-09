Mia soll Frauen in den Job helfen

Im WeBiKul in Greven finden die Kurse statt, die vor allem Frauen den Einstieg in die Kultur und die Arbeitswelt ihrer neuen Heimat erleichtern soll.

2017 kamen Havva und Fethullah Yaman mit ihrer Familie nach Deutschland, seit einigen Jahren leben sie in Saerbeck. Nur zu gut erinnern sie sich an sprachliche Schwierigkeiten und den einen oder anderen kulturellen Stolperstein: „Deswegen wollen wir als Vorbild vorangehen und es anderen Familien einfacher machen“, sagen beide unisono – mit dem „Mia“-Projekt unter der Leitung des „BAMF“ in den Räumlichkeiten des „WeBiKul“ in Greven.