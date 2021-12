Mieter werden zu Genossen

Eine kommunale Wohnungsgenossenschaft soll dafür sorgen, dass die Mieten in den Mehrfamilienhäusern in der künftigen Reckenfelder Ortsmitte bezahlbar bleiben.

Stadt will mit „Pyramis“ die „Kommunale Wohnungsgenossenschaft Ortsmitte Reckenfeld e.G.“ gründen

Die Stadt bringt die Grundstücke aus diesem Bereich des künftigen Baugebietes in die Genossenschaft ein.

Für die Bebauung in der künftigen Reckenfelder Ortsmitte will die Stadt Greven zusammen mit der „Pyramis Immobilienentwicklung GmbH Münster“ eine Genossenschaft gründen. Pyramis würde als Generalplaner den Bau und die spätere Verwaltung der Gebäude übernehmen. Die Stadt Greven würde die Grundstücke aus der Ortsmitte Reckenfeld in die Genossenschaft einbringen – und zwar jene Flächen, die für eine reine Mehrfamilienhausbebauung vorgesehen sind. Das sind über den Daumen 9400 Quadratmeter.