Minuten, die im Zweifel entscheiden

150 Rettungspunkte sind bereits oder werden gerade installiert. Das sind Plaketten an Bänken und Buswartehäuschen, die helfen sollen, die Feuerwehr schnell zum Einsatz zu lotsen.

Wer hätte das geahnt: Greven ist etwa so groß wie Gelsenkirchen. Michael Koordt, Leiter der Grevener Feuer- und Rettungswache, muss es wissen. Er war früher mal in Gelsenkirchen tätig. Auch wenn Greven natürlich nicht annähernd an die Einwohnerzahl der Ruhrgebietsstadt heranreicht – hinsichtlich der Fläche nehmen sich die beiden Städte nichts.