Mit 100 Stundenkilometern durchs Regenrückhaltebecken

Zur Schaufahrt der Reckenfelder Modellpiraten reisten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen teils von weit her an.

Die Modellbaugesellschaft Greven, kurz „Modellpiraten“, hat am Samstag- und Sonntagmittag ihr zweijährliches Schaufahren am Reckenfelder Regenrückhaltebecken ausgerichtet. Tüftler, Schiffsmodell-Begeisterte und Mitglieder aus anderen Vereinen in ganz Deutschland, einige von ihnen sogar aus den Niederlanden und der Schweiz, kamen zusammen, um im Wasser ihre eigenen Modelle auszuprobieren und die der anderen zu bestaunen.

Schaufahrt der Modellpiraten Reckenfeld. Foto: Elias Mewe

Den Grevener Verein mit seinen derzeit 36 Mitgliedern gibt es seit mehreren Jahrzehnten, 1988 trat man dem OGS Poseidon, einem Dachverband für alle 70 Schiffsmodellbauvereine in Deutschland, bei. Ein Schaufahren wie an diesem Wochenende funktioniert laut Markus Reidegeld, Vorsitzender des hiesigen Vereins, nach dem Prinzip „freie Fahrt“: Jeder setzt sein eigenes Modell einfach aufs Wasser – und los geht die Fahrt.

Per Fernsteuerung und mittels bisweilen ausgeklügelter Motortechnik erreichen einige Boote dann Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern. Am Nachmittag fand zwischen verschiedenen Rennbooten noch ein Wettfahren statt, grundsätzlich sind die Schaufahrten aber freundschaftlicher, nicht wettbewerbsorientierter Natur. Vor allem Familien und auch jüngere Modellbauer waren vielfach anwesend, das Schaufahren ist meist ein Mehrgenerationen-Event.

Modellpiraten Reckenfeld. Foto: Elias Mewe

Verein und Mitglieder haben eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle im Arsenal: Blitz, Caymann und Daytona etwa sind als Powerboote die Sprinter unter den Modellen, doch auch Segelboote, Unterseeboote, Motoryachten und selbst Dampfschiffe gleiten regelmäßig durch Grevener Gewässer.

Die meisten der Boote werden von den Mitgliedern selbst zusammengebaut, entweder nach Anleitung oder aber vollkommen selbstständig. Naturgemäß sind technische Fertigkeiten und ein gewisses handwerkliches Geschick für jeden Modellbauer überaus nützlich, wenn auch nicht unentbehrlich.

Die Preise zwischen den verschiedenen Modellen können dabei stark variieren. Im mittleren dreistelligen bis in den guten Tausenderbereich könne man die meisten Modelle ansiedeln, so Reiner Hans, Vorsitzender des Waltroper Bauclubs.

Die Atmosphäre bei der Schaufahrt war freundschaftlich bis familiär. Untereinander kennen und schätzen die Mitglieder sich und ihre Modellarbeit, schließlich werden mehrmals im Jahr deutschlandweit Schaufahrten miteinander veranstaltet. Auch bei technischen Fragen und Schwierigkeiten hilft der Verein gerne weiter.

Wer sich für die Arbeit oder die Mitgliedschaft bei den Modellpiraten interessiert, kann sich am besten über die Homepage des MBG Greven informieren (www.modellpiraten.de).