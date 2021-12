Mit 99 Jahren noch immer Spaß an den Clinikclowns

Wer ist wohl 99 Jahre auf diesem Foto? Charlotte Schippmann, die von den beiden Klinikclowninnen Mimmi und Motto in die Mitte genommen wird. Trotz ihres Alters lacht die Bewohnerin des CMS-Stiftes gerne und freut sich jedes Mal, wenn die Spaßmacherinnen in Greven auftauchen. Und auch Mimmi und Motto sind froh, dass sie ihrer Arbeit trotz Corona wieder nachgehen können. Denn teilweise mussten sie im vergangenen Jahr aussetzen. So besuchen sie regelmäßig auch die Rheumaklinik in Sendenhorst, wo Kinder behandelt werden, die wegen ihrer Erkrankung nicht geimpft werden können. Da war dann auch für Clowns die Tür zu. Ein anderes, ganz weltliches Problem für die Spaßkünstler war, dass sie als Solounternehmerinnen zwar Soforthilfen vom Staat bekamen, die aber mittlerweile wieder zurückzahlen mussten. Denn für ihren Job brauchen sie keine besonderen Hilfsmittel, die durch dauerhaften Unterstützung finanziert wird: „Nicht mal ein größeres Auto.“ Über den Besuch der Clowninnen freuten sich auch Patricia Schmöckel, die Leiterin des Sozialen Dienstes (r.), Christian Topphoff (l.) vom Sponsor Kreissparkasse und Brigitte Bettinger (M.), die Vorsitzende des CMS-Fördervereins und Beirats ist.

