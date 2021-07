Mit der Zauberuhr durch die Zeit

Rein in die Fantasy-Welt. Jasmin Kreilmann, Design-Studentin aus Greven, hat schon ihren zweiten Band vorgelegt: Chroniken der Zeit, eine Reise in die Zeit.

Jasmin Kreilmann mit ihren beiden Debüt-Romanen, den Chroniken der Zeit. Band drei ist schon in Arbeit.

Der Fantasy sind keine Grenzen gesetzt. Wenn sie will, dann wird auch die schlimmste Bremse im Menschenleben ausgetrickst. Die Zeit. Man braucht einen Chronometer, eine Vorstellung und Karten davon, wo es hingehen soll – und zack, die Materie wird zu Staub, der Körper saust durch die Epochen. Und knallt, wenn er Glück hat, nicht unbedingt in einen Baumwipfel des Rokoko. Sondern nebenan in einen Viehstall.