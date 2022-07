Mit Jubel und Handgeklapper

Wenn an einem Samstag im Sommer buntgekleidete Menschen, Musiker, Gaukler, finstere Spießgesellen, Jongleure, Ritter und Mädchen mit Blumen im Haar durch die Hauptstraßen laufen, ist Mittelaltermarkt in Greven.

Ohne Musik sind Mittelaltermärkte nur halb so schön.

Wenn an einem Samstag im Sommer buntgekleidete Menschen, Musiker, Gaukler, finstere Spießgesellen, Jongleure, Ritter und Mädchen mit Blumen im Haar durch die Hauptstraßen laufen, ist Mittelaltermarkt in Greven. Zum mittlerweile achten Mal haben Greven Marketing als Veranstalter und die „Zaunreiter“ als Organisatoren das bunte Treiben in historischem Ambiente auf die Beine gestellt.