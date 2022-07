Waldstück brennt weiter: „Mit Oberflächenwasser nicht zu löschen“

Es brennt weiter. In der Nähe des brennenden Ackers in der Bauerschaft Greven-Schmedehausen, kokelt der Boden in einem größeren Waldstück. Die Feuerwehr bleibt in höchster Alarmbereitschaft.

Wasser wurde in großen flexiblen Behältern in der Nähe des Brandherdes angefahren.

Der Großbrand in der Bauerschaft Schmedehausen hielt die Feuerwehr auch am Mittwoch in Atem. Nach den Löscharbeiten am Dienstag waren die Einsatzkräfte in der Nacht noch vier Mal vor Ort.

Vor allem ein 160 mal 80 Meter großes Waldstück machte Einsatzleiter Michael Koordt Sorgen: „Da brennt 30 bis 50 Zentimeter tief Moos- und Torf-Boden, den bekommen wir mit Oberflächenwasser nicht gelöscht.“

Man könne zunächst nur eine Schneise um die brennende Fläche ziehen, um das Übergreifen des unterirdischen Brandes auf andere Bereiche zu verhindern.

Aber da spielt die Natur nicht immer mit. „Gerade dreht die Windrichtung“, sagte Koordt gegen 11 Uhr morgens, „da, wo das Feuer hinzieht, ist noch ein offener Getreideacker.“ Mit einem Lohnunternehmer sei ausgemacht worden, dass er die gefährdete Fläche vorzeitig aberntet.

Auf 20 Hektar Fläche hatte am Dienstag der Acker in Schmedehausen gebrannt. „Als wir ankamen“, so Koordt, „stand die riesige Fläche in Vollbrand.“ Plötzlich sei ein Baum in 300 Metern Entfernung in Flammen aufgegangen. „So eine Situation“, so Koordt, „habe ich noch nie erlebt.“

Die Polizei ermittelt derzeit die Gründe des Brandes. Möglicherweise steht er im Zusammenhang mit Erntearbeiten auf dem Feld. Aber das sei noch nicht erwiesen.

Dankbar ist der Einsatzleiter der Feuerwehr für die aktive Hilfe der Landwirtschaft: „Die war wirklich Gold wert.“

Landwirte hatten mit ihren Silofahrzeugen Wasser aus dem Kanal geholt und bei den Löscharbeiten geholfen. Außerdem sorgten sie dafür, die Brandnester im Umkreis des Hauptbrandes zu isolieren.