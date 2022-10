Weil Mobbing Menschenleben kostet

Leona wurde nur 19 Jahre alt. Sie hat sich das Leben genommen. An einem Julitag beschloss sie, dass sie so nicht mehr weitermachen will, nicht mehr kann. Auslöser: Mobbing in der Schule.

Und plötzlich war es mucksmäuschenstill im Ratssaal. Schon das, was Anika Tholl vom Verein „Stop Bullying“ zum Thema Mobbing in Schulen zu sagen hatte, war nicht ohne. Doch als dann Sandra Overfeld begann, mit stockender Stimme von ihrer Tochter zu erzählen, ging das allen im Sitzungssaal unter die Haut.

Leona wurde nur 19 Jahre alt. Sie hat sich das Leben genommen. An einem Julitag beschloss sie, dass sie so nicht mehr weitermachen will, nicht mehr kann. Der Tod erschien ihr erstrebenswerter zu sein als dieses Leben. Sie ließ sich von einem Zug überrollen.

Mobbing in der Schule

Sandra Overfeld ließ, während sie sprach, ein Foto ihrer Tochter an die Wand projizieren. „Sie hatte schwere Depressionen, ausgelöst durch Mobbing in der Schule“, sagte sie.

Zuvor hatte Anika Tholl den Verein „Stop Bullying“ vorgestellt und für eine Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen geworben. Man wolle „Öffentlichkeit für das Thema schaffen“. Man könne gemeinsam Prävention leisten: „Es muss auch gesehen werden, damit den Opfern geholfen wird“, sagte die Vereinsvertreterin. Man wolle den Austausch über Mobbing-Erfahrungen fördern und damit auch bei scheinbar Unbeteiligten die Sinne schärfen. „Viele wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen.“ Wer Fragen habe oder Rat brauche, könne den Verein auf vielen (analogen und digitalen) Wegen kontaktieren, auf Wunsch auch erstmal anonym.

Mobbing sei im Übrigen keine eindimensionale Sache. „Ein Mobbing-Täter ist immer auch ein Opfer“, sagte Anika Tholl. So sieht es auch Sandra Overfeld: „Kein Kind mobbt einfach nur so.“

„ Das sind nur zwei Beispiele von 500.000 Schülern, die pro Jahr in Deutschland gemobbt werden. “

Sandra Overfeld macht sich heute dafür stark, das Thema offen anzusprechen, wo immer es einem begegnet. Um Menschen vor seelischen Qualen zu bewahren und – ja, um Leben zu retten. Leona nahm sich im Sommer 2021 das Leben. Wenige Monate später entschied sich ein 13-jähriges Mädchen aus Greven, auf die selbe Art aus dem Leben zu scheiden. Auch bei ihr sei Mobbing in der Schule der Auslöser gewesen, berichtete Sandra Overfeld. „Das sind nur zwei Beispiele von 500.000 Schülern, die pro Jahr in Deutschland gemobbt werden.“

Die trauernde Mutter hat, nachdem sie in dieser Zeitung öffentlich über den Suizid ihrer Tochter gesprochen hatte, sehr viele Reaktionen bekommen. „Es gab Briefe von Menschen, die sich bedankt haben, dass ich das öffentlich gemacht habe.“ In einem Schreiben stand: „Ohne diesen Bericht wäre ich die Nummer 3 gewesen.“

„Mir war nicht klar, dass es so viele verzweifelte Kinder, Jugendliche und Eltern in Greven gibt“, fasste die Mutter die Vielzahl der Reaktionen zusammen. Manche der Betroffenen besuchten Sandra Overfeld und schütteren ihr am Küchentisch ihr Herz aus. Manche haben unvorstellbare Demütigungen erfahren, fiese Sprüche und abwertende Kommentare von Mitschülern gehört, die so sehr verletzen und peinigen, dass sie hier besser nicht wiedergegeben werden.

Selbst wenn es gelingt, die Menschen vom Suizid abzuhalten: „Die Narben bleiben“, weiß Sandra Overfeld. Während sie das sagte, zerknüllte sie ein Blatt Papier und strich es wieder glatt, so gut es eben ging. Die Spuren sind nicht zu tilgen.

„ An jeder Schule gibt es Mobbing. “

„An jeder Schule gibt es Mobbing“, betonte Sandra Overfeld und blickte in die Runde. Das werde leider immer noch geleugnet. „Das macht mich wütend und auch traurig.“ Diese abwehrende Haltung bedrohe letztlich Menschenleben.

Sie sieht die Schulen und auch die Stadt in der Verantwortung. Eine Homepage mit Infos reiche schlicht nicht aus, der Verweis auf eine Telefonnummer, bei der man anrufen können, laufe bei jungen Menschen ins Leere. „Ich bitte Sie: welches Kind wird da anrufen?“ Sie regte Elternabende an und viel mehr Prävention in den Schulen, in denen Infos leicht zugänglich sein müssten (etwa Plakate des Vereins „Stop Bullying“), damit Mobbingopfer erfahren, an wen sie sich wenden können, wenn sie nicht mehr weiter wissen. „Ich möchte damit erreichen, dass meine Tochter nicht umsonst gestorben ist.“

Kontakt zum Verein „Stop Bullying“ (Bullying = Schikane, Tyrannei): 0176/59009492 (auch Whats­App)

info@stopbullying-rheine.de

www.stop-bullying.online

Der Verein auf Facebook und Instagram. Dort kann man die Ehrenamtlichen auch via Direktnachricht kontaktieren.

Hinweis: Der Pressekodex sieht vor, dass über Suizide zurückhaltend berichtet wird. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände. Grund für die Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Ergänzend können Sie das Angebot der Krisenhilfe Münster (0251-519005) in Anspruch nehmen und dort bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.