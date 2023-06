Modellpiraten Reckenfeld: Ausfahrt am 10. Juni

Viele Stunden Arbeit haben die Mitglieder der Modellbaugemeinschaft Modellpiraten in den letzten Wochen in ihr Vereinsgelände investiert, um es nach der Winterpause wieder auf Vordermann zu bringen. „Seit 32 Jahren sind wir nun an diesem Gewässer“, berichtet der Vorsitzende des Vereins, Markus Reidegeld. Es gebe immer etwas zu tun - vor allem, wenn ein Schaufahren ansteht.

Zu diesem kommt es nun am Samstag, dem 10. Juni. Los geht es um 10.30 Uhr, ein Ende wird für 17 Uhr erwartet. Am Sonntag, 11. Juni geht es in der Zeit von 10.30 bis 16 Uhr weiter. Erwartet werden laut Pressemitteilung rund 120 Schiffsmodelle mit ihren Kapitänen aus dem Mittel- und Norddeutschen Raum sowie aus den Niederlanden und der Schweiz.

Vor Ort wird für Kenner der Szene eine Vielfalt geboten: Luftschraubenboote, bis zu 100 km/h schnelle Rennboote, Seenotrettungskreuzer, detailgetreue Schlepper, Frachtschiffe, leise dahin gleitende Segelschiffe sowie mit viel Technik ausgestattete Modell-Unterseeboote. Um einen Einblick in die Entstehung eines Schiffsmodells zu bekommen, sind auch Modelle in der Bauphase zu sehen, heißt es weiter.

36 Mitglieder zählen die Modellpiraten, sie treffen sich regelmäßig am Vereinsgelände. Foto: Modellpiraten Reckenfeld

An beiden Tagen ist der Eintritt kostenlos, für das leibliche Wohl ist durch einen Getränke- und einen Würstchenstand sowie Kaffee- und Kuchenausgabe gesorgt. Für nicht Ortskundige: Das Regenrückhaltebecken in Reckenfeld befindet sich an der Reckenfelder Straße gegenüber der Firma Luhns.

Generell treffen sich die Mitglieder im Sommer regelmäßig am Vereinsgewässer oder fahren zu Schaufahren befreundeter Vereine. Dabei wurden in der Vergangenheit schon mal die Grenzen Deutschlands in Richtung Holland oder in die Schweiz verlassen. Angefangen hat alles mit einer Handvoll Schiffsmodellbauer, die sich 1987 zusammengeschlossen haben. Auf der Suche nach einem geeigneten Vereinsgewässer landete der Verein am Regenrückhaltebecken an der Reckenfelder Straße, genau zwischen Greven und Emsdetten. Dort entstand nach vielen Arbeitsstunden eine Steg- und Slipanlage zum Einsetzen der Modelle. Heute zählen die Modellpiraten 36 Mitglieder aus Greven, Emsdetten, Reckenfeld, Nordwalde, Münster, Osnabrück, Neuenkirchen, aber auch aus Meschede, Dülmen und Bremerhaven. Bereits 1988 trat der Verein der Organisation - Gemeinschaft – Schiffsmodellbau, kurz OGS Poseidon, bei. Weitere Informationen gibt es unter www.modellpiraten.de.