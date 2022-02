Musik aus der Goldenen Stadt

Prag, die Goldene Stadt an der Moldau, Stadt der ersten deutschen Universität, Stadt der großen Musiknamen, angefangen bei Mozart, Smetana, Dvorak, Beethoven über Brahms, Haydn bis zu Martinú und Kubelik, ist die Heimat des Kammerorchesters Nationaltheater Prag.

Und was verbindet Prag mit Greven? Natürlich der Dreissigjährige Krieg! Angefangen hat er hier in Prag mit dem bekannten „Fenstersturz“ in den Misthaufen, beendet wurde er im Münsterland mit dem Friedensreiterweg durch Greven. Man könnte also, wenn man so will, das kommende Konzert am Sonntag, 6. März, um 18 Uhr im Ballenlager als „Wiedergutmachung von Prag“ betrachten.

Das Programm des Kammerorchesters unter der Leitung von Frank Beermann mit Mozarts Divertimento in D-Dur KV 136, Mendelssohns Klavierkonzert Nr 1 g-moll, Op 25 (in der Fassung für Steicher) und Dvoraks Serenade für Streicher E-Dur, Op 22 verspricht ein wundervolles Klangerlebnis

Das Orchester entstand 1988 auf Initiative führender Instrumentalisten des Opernorchesters des Nationaltheaters und zählt heute zu den führenden tschechischen Orchestern.

Gefeierte Auftritte in Konzertsälen Europas, internationale Tourneen nach Italien, Spanien, Schweiz, Japan und Israel, gern gesehener Gast bei internationalen Festivals wie in Wiltz (Luxemburg), beim Engadin-Festival St. Moritz (Schweiz), Festival Internacional de Música de Canarias (Spanien), bei den Brandenburger-Sommerkonzerten sind Stationen seines Erfolgs.

Matthias Kirschnereit gilt nicht nur zu Recht als ein hervorragender, gefragter Pianist, sondern Greven hat ihm auch eine Initialzündung zu verdanken: Er hatte nicht nur die Idee für ein neues Grevener Pianoforte, sondern er verband diese Idee gleich mit Eigeninitiative, indem er auf sein Honorar bei einem seiner Grevener Konzerte verzichtete; er wurde so der erste persönliche Sponsor des neuen Steinway-Boston-Flügels. Der Hauptsponsor Sparkasse Steinfurt schloss sich an, die Rotarier und viele andere Grevener folgten seinem Beispiel. Heute ist das Instrument für Musikschule, Kulturinitiative und nicht zuletzt Greven Klassik selbstverständlich geworden und aus dem Musikleben Grevens nicht mehr wegzudenken. „Ein Ausdrucksmusiker par exellence, der die spezifische deutsche Klavierkunst fortsetzt“, so hat die FAZ den Pianisten Kirschnereit einmal charakterisiert.

