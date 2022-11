Was für Klassik-Fans. Am Sonntag gibt es Musik aus Wien und Paris. Es spielen im Ballenlager Thorsten Johanns (Klarinette) und Paul Rivinius (Klavier).

Wien und Paris. Die Weltstädte der Musik sind die Klammer beim Kammerkonzert mit Thorsten Johanns (Klarinette) und Paul Rivinius (Klavier), das am Sonntag, 14. November, im Ballenlager stattfindet, Beginn ist um 18 Uhr. Die Musiker spielen Werke von Saint-Saens, Johannes Brahms, Claude Debussy, Ernst Krenek, Robert Schumann und Francis Poulenc.

Der Klarinettist Thorsten Johanns ist durch seine stilistische Vielseitigkeit und seine ausgeprägte musikalische Kommunikationsfähigkeit als Solist, Orchester- und Kammermusiker sowie als Lehrer gleichermaßen geschätzt und international gefragt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bereits im Alter von 22 Jahren erhielt er 1998 die Stelle als stellvertretender Soloklarinettist bei den Essener Philharmonikern, drei Jahre später wurde er Soloklarinettist im WDR-Sinfonieorchester Köln. Diese Position hatte er bis 2015 inne und gastiert dort weiterhin regelmäßig.

Als Solist konzertiert er regelmäßig mit namhaften Orchestern und Dirigenten. Dies waren in der Vergangenheit Sir Neville Marriner, Semyon Bychkov, Dan Ettinger, das WDR-Sinfonieorchester Köln, das Orchestre de Chambre de Paris.

Ausgezeichneter Pianist

Als Kammermusiker profilierte sich Paul Rivinius seit 1986 mit dem Clemente Trio, das nach mehreren Auszeichnungen 1998 den ARD-Wettbewerb gewann und anschließend als ausgewähltes „Rising Star“ – Ensemble in den zehn wichtigsten Konzertsälen der Welt gastierte, darunter die Carnegie Hall in New York und die Wigmore Hall in London.

Paul Rivinius musiziert seit seiner Kindheit mit seinen Brüdern Siegfried, Gustav und Benjamin im Rivinius-Klavier-Quartett und ist seit 2004 zudem Pianist des Mozart Piano Quartett, 2018 erhielt dieses Quartett den „Opus Klassik“.

Neben der langjährigen Tätigkeit in diesen Ensembles spielte Rivinius mit zahlreichen namhaften Künstlern wie Thomas Brandis, Christian Tetzlaff, Antje Weithaas, Lena Neudauer, Sharon Kam, Thorsten Johanns, Wolfgang Boettcher, Harvey Shapiro, Julian Steckel, Maximilian Hornung und war regelmäßiger Gast bei internationalen Festivals wie dem Schleswig-Holstein-Festival, „Spannungen“ Heimbach, dem Rheingau Musik Festival und dem Beethoven Fest Warschau.

Karten für das Konzert gibt es bei Greven Marketing und unter www.localticketing.de