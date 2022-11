Musik, Leckereien und Deko

Der letzte Weihnachtsmarkt des Jahres in Greven findet traditionell in Reckenfeld statt,. Wie lange der Budenzauber dauert, hängt von der Ausdauer der Besucher ab.

Der Reckenfelder Weihnachtsmarkt war schon immer der „Last-Minute-Weihnachtsmarkt, ging immer kurz vor knapp über die Bühne. Auch in diesem Jahr. Wenn alle anderen Buden in Greven schon wieder abgebaut sind, fahren die Reckenfelder am dritten Adventssamstag (10. Dezember) nochmal richtig auf, als vierter und letzter Markt in Greven.

MEHR ZUM THEMA Weihnachten in der Region Das sind die Weihnachtsmärkte im Münsterland

Markenzeichen ist jedoch nicht nur der Termin, sondern die besondere Mischung aus musikalischem Programm und Budenzauber. Beides wird wieder von breitem bürgerschaftlichem Engagement getragen, wie Peter Hamelmann von Greven Marketing bei der Vorstellung deutlich machte.

Starttermin und Öffnungszeiten

Der Markt öffnet am 10. Dezember. Er startet um 12 Uhr und geht mindestens bis 18 Uhr, je nach Lust und Laune von Ausstellern und Besuchern auch bis 21 Uhr.

Programm auf dem Reckenfelder Weihnachtsmarkt

Das sehr vielseitige Programm in der Kirche wird erneut von Klaus-Dieter Niepel moderiert. Nach der offiziellen Eröffnung des Marktes wird Trompeter Roger Meads die Riege der Auftritte eröffnen – dann allerdings noch vor der Kirche. Das übrige Programm findet dann drinnen statt, wird jedoch wieder per Lautsprecher nach draußen übertragen. Die jeweils rund halbstündigen „Fenster“ der einzelnen Gruppen bieten die Gelegenheit, in der Kirche zu verweilen und etwas zur Ruhe zu kommen.

Draußen lockt derweil der Hüttenmarkt zum Stöbern und Schnabulieren ein. Etliche Aussteller werden ihre selbst erstellten kunsthandwerklichen oder selbstgekochten Kreationen zum Kauf anbieten.

Wer sich stärken möchte, findet natürlich beste Bedingungen vor. Das deftige Angebot reicht von Reibekuchen bis zu Backschinken, die süße Auswahl umfasst unter anderem Quarkbällchen, Popcorn und Waffeln. Weil das Thema Personalmangel auch die Vereine erreicht hat, greift man sich unter die Arme: Aktive des KaKiV helfen zum Beispiel der Kolpingfamilie, ihr Kaffee- und Kuchen-Zelt zu betreiben.

Die Pfadfinder bauen eine rund acht Meter große Jurte auf, in der eine Feuerschale zur gemütlichen Pause einlädt. Die Imker informieren über ihr Hobby und bieten Honig und Kerzen zum Verkauf an. Der Bürgerverein verkauft unter anderem Heißgetränke und Insektenhotels zu Gunsten der Tafel.

Die schönsten Hütten werden prämiert – im Beisein des Nikolauses, der Leckereien für die Kinder dabei haben wird. „Ein Termin, zu dem man sich als Familie unbedingt versammeln sollte“, sagt Hamelmann.