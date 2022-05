Eine verworrene Situation rund um einen Einbruch in Greven hat das Schöffengericht in Rheine beschäftigt.

Die 47-jährige Angeklagte, die sich am Freitag wegen zweier Einbruchsdiebstähle am 30. Juli 2020 in Greven und Ibbenbüren-Uffeln vor dem Schöffengericht in Rheine verantworten musste, sitzt seit dem 27. Januar 2022 in Untersuchungshaft.