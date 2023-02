Nach SMS: Rechnung der angeblichen Tochter bezahlt

Ein 65-jähriger Mann aus Reckenfeld ist am Rosenmontag Opfer eines Messenger-Betrugs geworden. Er überwies eine vierstellige Summe.

Ein 65-jähriger Mann aus Reckenfeld ist am Montag (20.02.) Opfer eines Messenger-Betrugs geworden. Der Mann erhielt von seiner angeblichen Tochter eine SMS, in der sie ihm eine neue Handynummer mitteilte. Daraufhin sollte der Mann sich mit dieser Nummer per WhatsApp melden.

Der 65-Jährige wurde dann von der Person gebeten, eine offene Rechnung zu zahlen. Der Mann überwies daraufhin eine niedrige vierstellige Summe. Kurz darauf wurde er laut Polizeibericht aufgefordert, eine weitere Rechnung seiner angeblichen Tochter zu zahlen. Das machte den Mann stutzig und der Betrug flog auf.

Mit dieser Masche versuchen Unbekannte immer wieder Geld von ihren Opfern zu erbeuten. Die Legenden, unter denen die Betrüger sich melden, sind laut Polizei oft dieselben: Sie geben sich als Tochter, Sohn oder Verwandter aus und geben eine angeblich neue Handynummer an. Nach kurzem Nachrichtenaustausch bittet die Person, eine oder mehrere Rechnungen zu begleichen. Die Polizei rät: Gehen Sie nie auf solche Forderungen ein sondern kontaktieren Sie die Person unter der Ihnen bekannten Nummer. Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs werden, erstatten Sie Anzeige.