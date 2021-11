Narren feiern vor dem Rathaus

Kommt einem irgendwie bekannt vor, die Situation. Nur: Die Zahlen sind noch höher und haben Rekordniveau erreicht. Corona hat die Menschen immer noch fest im Griff. Corona und Veranstaltungen? Passt nicht zusammen, haben wir gelernt. Und deshalb sind auch die Veranstalter in Greven vorsichtig geworden. So findet das traditionelle Anker setzen der Narren am 11.11. – also morgen – bis auf die entscheidende Szene draußen statt.

