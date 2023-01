Neue Anträge auf Wohngeld brauchen ein halbes Jahr

Wer jetzt einen neuen Antrag auf Wohngeld stellt, muss warten. „Derzeit muss mit einer Bearbeitungszeit von mindestens sechs Monaten gerechnet werden“, erklärte Stadt-Pressesprecher Wolfgang Jung. Das gelte auch für Änderungsanträge.

Seit Jahresbeginn gilt eine neue Rechtslage. Die Zahl der Wohngeldberechtigten dürfte daher erheblich steigen. „Im Moment kommen bei den Kolleginnen und Kollegen von der Wohngeldstelle der Stadt pro Woche etwa zehn Anträge auf Neubewilligung von Wohngeld an“, so Jung. „,Jeder Neuantrag erfordert einen hohen Arbeitsaufwand, weil viele Daten und Dokumente erfasst werden müssen.“

Weil auch eine große Zahl der 500 laufenden Fälle, in denen in Greven bereits Wohngeld gezahlt wird, aktualisiert und sie allesamt an die seit Januar geltende neue Rechtslage zum Wohngeld angepasst werden müssen, sei das Pensum der zu bearbeitenden Fälle im Moment extrem hoch.

Erschwerend hinzu komme, so Jung, dass das Land NRW das Verfahren zur Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldes vollkommen überarbeiten muss und dafür voraussichtlich bis April brauchen wird, weil damit eine umfassende IT-Umstellung verbunden ist.

Wohngeldempfänger, die schon jetzt die Hilfe beziehen, müssen nicht aktiv werden. Sie bekommen den bisherigen Betrag zunächst unverändert weiter bezahlt, die Erhöhung ihres Wohngelds nach der neuen Rechtslage wird ihnen dann rückwirkend ausgezahlt, sobald ihre Fälle aktualisiert sind. Auch diese Nachzahlung werde aber erst frühestens ab April bearbeitet werden können, so Jung.

Wer Fragen zum Wohngeldantrag persönlich stellen möchte, sollte sich nicht telefonisch melden, sondern die E-Mail-Adresse wohngeld@stadt-greven.de nutzen oder zu den Öffnungszeiten der Wohngeldstelle (montags und mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr oder donnerstags zwischen 14 und 16 Uhr) ins Rathaus kommen.

Jung räumt auch mit einer Mär auf, die von einigen Medien in die Welt gesetzt wurde: „Wir bitten darum, Neuanträge auf Wohngeld nicht per Postkarte zu stellen. Tatsächlich gibt es die Formulare für Wohngeldanträge ausschließlich im Rathaus.“