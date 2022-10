Neues Bus-Konzept: Keine Klagen

Eine nochmals verlängerte Förderung des Landes würde es möglich machen, zum Schutz vor Corona Zusatzbusse einzusetzen und so für weniger Enge in den Bussen zu sorgen. Doch es gibt schlicht keine Fahrer, die diese Zusatzbusse steuern könnten.

Seit Februar diesen Jahres fahren die Schulbusse in Greven nach neuem Konzept. Dafür wurden teilweise eigens die Schulschluss-Zeiten verändert. Das Ziel war es, am Nachmittag ein dichteres Angebot zu schaffen (was auch eher den heutigen Schulrealitäten entspricht) und so die Zahl der nachmittäglichen Taxifahrten sowie Sonderfahrten zu minimieren. Das Problem bisher war vor allem, dass manche Schüler morgens zwar mit dem Bus zur Schule kamen, aber am Nachmittag mangels passender Linien eben nicht wieder nach Hause. Daher wurden zum 1. Februar die Fahrpläne vor allem am frühen Nachmittag angepasst.