Neues von der Burg: Kulturbote zur Burg Schöneflieth erschienen

Neue Fakten zu einem der interessantesten Kulturschätze Grevens können sich alle Interessierten jetzt mit der soeben erschienenen 21. Ausgabe des „Grevener Kulturboten“ erschließen. Das Heft des Heimatvereins Greven zum Thema „Die Burg Schöneflieth in Greven – Archäologische Grabung und Funde“ schließt eine weitere Wissenslücke zur Geschichte und Bedeutung der einst zu den mächtigsten Burgen des Münsterlandes gehörenden Anlage, die die Geschichte unserer Stadt nicht unwesentlich beeinflusst hat.

1991 wurde die Vorburg archäologisch untersucht und es konnten Grundmauern ehemaliger Gebäude dokumentiert werden. Zahlreiche Funde zeugen vom Leben der früheren Bewohner und lassen erahnen, welche Bedeutung diese Burg einmal gehabt haben muss.

Von der Grevener Archäologin Gabi Hülsmann in langer Arbeit zusammengetragene Details geben für die breite Öffentlichkeit einen intensiven Einblick in das Leben auf der Burg sowie baugeschichtliche Entwicklungen. Die zahlreichen Abbildungen und Fotos in dem Heft zeigen ebenso die kulturgeschichtliche Entwicklung anhand der Keramikfunde aus unterschiedlichen Epochen auf wie auch die Herkunft der weiteren Artefakte. Gut gelingt es ihr, die Ergebnisse der Ausgrabungen in einer Gesamtübersicht zur Geschichte der Burg Schöneflieth einzubinden.

Unter Müllkippe verborgen

Dass 1991 nicht die durch eine Müllkippe größtenteils verborgenen Fundamente der Hauptburg, sondern nur die Vorburg untersucht wurde, lag am hohen finanziellen Aufwand. Somit könnten auf künftige Generationen durchaus noch weitere spannende Erkenntnisse zukommen, sollte hier einmal weiter geforscht werden.

Die Idee zum neuen Grevener Kulturboten hatte der ehemalige Leiter der Fachgruppe Archäologie, Hans Röttgers. Er schreibt in seinem Vorwort: „Es ist leider nicht bekannt, was die Grevener davon hielten, als sie Anfang des 19. Jahrhunderts erfuhren, dass die altehrwürdige Burg Schöneflieth unter anderem wegen Baufälligkeit abgerissen werden sollte. Immerhin erwarben sie nicht nur das versteigerte Baumaterial. Wer es sich leisten konnte, sicherte sich Einrichtungsstücke. Noch heute finden sich zum Beispiel Wappen, Reliefs, Torpfeiler im Besitz Grevener Familien, zum Teil liebevoll in Hauswände eingebaut oder als Gartentor benutzt. Als letzter Rest der Burganlage blieb der Sockel der Vorburg mit einem Teil der Außenmauern übrig. Er wurde als Garten benutzt. Ältere Grevener erinnern sich, im Winter auf dem Eis der Gräfte Schlittschuh gelaufen zu sein, bevor der südwestliche Teil derselben mit Müll zugeschüttet und mit Bäumen bepflanzt wurde“.

Der neue Grevener Kulturbote ist ab sofort im Heimathaus (Alte Post, Alte Münsterstraße 8) sowie bei der Buchhandlung Cramer&Löw an der Marktstraße für zehn Euro erhältlich.