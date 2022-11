Neun Verletzte bei zwei Unfällen

Tragische Verkettung. Offenbar wegen eines Unfalls auf der A1 kam es am Sonntag zu einem weiteren Unglück, bei dem zahlreiche Menschen verletzt wurden. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Schwerer Unfall am Sonntag auf der A1: Insgesamt wurden nach Angaben der Grevener Feuerwehr neun Menschen verletzt, einige davon schwer. Die Feuerwehr Greven wurde um 15.05 Uhr alarmiert.

Auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund war es laut Pressemitteilung bereits im Vorfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autos in Brand geraten waren. Die Feuerwehr Lengerich war schon vor Ort und hatte den Brand unter Kontrolle, als aus unbekannten Gründen in Fahrtrichtung Bremen drei weitere Fahrzeuge kollidierten.

Insgesamt wurden bei beiden Unfällen neun Personen zum Teil schwer verletzt. Durch die Wucht der Kollision wurde ein Mann aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei Münster berichtet. Er wurde noch vor Ort reanimiert und anschließend in eine Klinik transportiert.

Massenunfall von Verletzten

Aufgrund der hohen Anzahl von verletzten Personen wurde durch die Leitstelle des Kreises ein sogenannter „Massenanfall von Verletzten“ ausgerufen und zahlreiche Rettungsmittel, inklusive Rettungshubschrauber, entsandt.

Die Feuerwehren aus Lengerich und Greven unterstützten, neben den Brandbekämpfungs- und technische Hilfeleistungsmaßnahmen, die rettungsdienstliche Erstversorgung.

Die verletzten Personen wurden mit mehreren Rettungsfahrzeugen in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Während der Dauer der Rettungsmaßnahmen war die A1 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es wurde eine Umleitung über Greven eingerichtet. Der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst war gegen 16.30 Uhr beendet.