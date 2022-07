Niedrigwasser und Ernteverluste

Nein, ein Tiefststand ist – anders als hier berichtet – noch nicht erreicht. Bereits 2019 und 2020 war die Ems mit 65 Zentimetern, gemessen am Pegel an der Alten Bahnhofstraße, noch niedriger. Aber: Das war in beiden Jahren im August. „Das extreme Niedrigwasser ist in diesem Jahr mit 66 Zentimeter besonders früh“, erklärte Helmut Berling von der Bezirksregierung Münster. An der Messstelle in Versmold führt die Ems gerade mal 18 Zentimeter Wasser.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch