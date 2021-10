Nur ein Konzert in Europa

Blood, Sweat and Tears ließ wegen ihres Konzerts in Greven – oder „Grevan“, wie es auf ihrer Internetseite heißt – ein Konzert in Las Vegas sausen.

Blood, Sweat & Tears ist in der Welt des Jazzrock eine Marke für sich. Unverkennbare Bläsergrooves, Megahits wie „Spinning´ Wheel“, oder, „You‘ve Made Me So Very Happy“; Grammygewinne, und wichtige Karrierestation für ein ganzes Füllhorn der weltweit einflussreichsten Jazzrock- und Fusionmusiker prägen das Image der Band seit mehr als 40 Jahren. Am Samstagabend war die neunköpfige Starformation der Headliner beim „Beat Club Festival Circus“.