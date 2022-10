Warum die Stadt entschieden hat, defekte Verkehrsspiegel nicht mehr zu erneuern

Sinnvoller Rückspiegel an Ampeln in Münster, wo Lkw-Fahrer einen besseren Überblick über den Radverkehr bekommen sollen.

Die Demontage eines Verkehrsspiegels an der Ecke Meisenweg/Schützenstraße hat kürzlich offenbar eine ganze Reihe von Anwohnern auf den Plan gerufen. Darunter Frank Methfessel, der die Einmündung nach eigenen Angaben seit 30 Jahren fast täglich passiert und nun – auch im Namen von seinen Nachbarn – vehement einen neuen Spiegel einfordert. Seine Argumente führt er in einem seitenlangen Brief auf, adressiert an eine Mitarbeiterin der Technischen Betriebe. Ohne den Spiegel, schreibt der Grevener darin, werde das Einbiegen in die Straße zu einem „Blindflug“.