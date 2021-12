Oberstufenschüler interviewen Südafrika-Experten

Nelson-Mandela-Tag an der Gesamtschule

Greven

Im Rahmen des „Nelson-Mandela-Tages“ der Gesamtschule sprach van Dijk eine Stunde lang via Zoom in zwei Räumen live mit 40 Oberstufenschüler der Q2 sehr offen über seinen persönlichen und beruflichen Werdegang und die aktuelle Situation in Südafrika zu Corona-Zeiten.