Oder doch noch ein wenig älter?

Zum 225. Geburtstag des Schützenvereines St. Johannes Gimbte 1798 e.V. gibt es Anlass genug, die alten Chroniken zu wälzen, um an die Anfänge und zahlreichen Festlichkeiten zu erinnern. Damit das Vergangene künftig unvergessen bleibt, wird es zu dem Jubiläum im Juli 2023 eine umfangreiche, neue Chronik über die Vereinsgeschichte geben.

1798 – was ist da Wesentliches passiert? Napoleon Bonaparte bricht mit einem französischen Heer von 40 000 Mann nach Ägypten auf. In Gimbte beschließen die Bewohner des Dorfes die Gründung einer Schützengilde, aus der sich später die Schützenbruderschaft entwickelte.

Durch die Schwerpunkte – wehrhafter Schutz verbunden mit Disziplin, Nächstenliebe und Gebet – entwickelte sich das eigentliche Wesen der Schützenbruderschaft. Aus diesem Geist heraus entstand die bis in die heutige Zeit bindende Parole „Für Glaube, Sitte und Heimat“.

Alsbald ging die Schützenbruderschaft dazu über, einen Schutzpatron zu erwählen und in ihrem Vereinsnamen zu manifestieren. In Gimbte entschied man sich für den heiligen Johannes den Täufer.

Jeder Gimbter weiß, auch wenn er nicht selbst dem Schützenverein nahe steht, welche Bedeutung im Leben des Dorfes dem Schützenverein zukommt. Seit über zwei Jahrhunderten werden im Schützenverein Bräuche gepflegt, in alljährlichen Feiern hieran erinnert, vergegenwärtigt und weitergetragen. „Wir verbinden Generationen“, so heißt es auf den jährlichen Einladungen zum Schützenfest.

In Gimbte wird dies nicht nur so daher gesagt, sondern mit Leben befüllt. Alt und Jung feiern gemeinsam das Schützenfest, nehmen an Versammlungen und Fronleichnamsprozessionen teil und organisieren die alljährliche Nikolausfeier zusammen mit dem örtlichen Kindergarten.

Im Jahre 2023 feiert die St. Johannes Schützenbruderschaft Gimbte ihr 225-jähriges Bestehen. Das heißt jedoch nicht, 1798 ist unbedingt das Gründungsjahr. Das erste Schild auf der ersten Königskette stammt zwar aus dem Jahre 1798. Eine Gründungsurkunde über diesen Zeitpunkt gibt es allerdings nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass die Bruderschaft schon vor 1798 existiert hat.

Bedauerlich ist, dass nichts über die Motive, die zu ihrer Gründung geführt haben, in Erfahrung zu bringen ist. Die Annahme, die Französische Revolution habe den Anlass gegeben, lässt sich nicht halten. Sie stützt sich zwar auf die Kenntnis von einer zeitweiligen Bemalung des ‚Hampelmann‘ in den französischen Nationalfarben, aber dieser Brauch wird erst für eine viel spätere Zeit angesetzt.

Die Statuten von 1902 nennen in ihrer Präambel den Zweck der Gesellschaft: „Die Zwecke dieses Vereins sind: Die Eintracht und den Gemeinsinn unter den Eingesessenen der Gemeinde zu fördern und zu dem Ende alljährlich ein Schützenfest zu feiern.“

Die ältesten Erinnerungen – sie reichen bis etwa 1880 zurück – berichten, dass die Junggesellen-Schützen um 13 Uhr montags antraten, ‚bewaffnet‘ mit Spazierstock und aufgebundenem Blumenstrauß – eine Eigenart der Gimbter Schützen seit damals bis heute noch üblich – womit sie zeigten, dass sie nicht ernsten militärischen Drill meinten, sondern eine launige, humorvolle Karikatur auf das Militär.

Bis 1988 fanden das Königsschießen und der Festball an einem Montag statt. So manch einer schaffte es dann jedoch nicht, pünktlich um 17 Uhr zum Ausholen der Königspaare wieder anzutreten. So kam es ab 1989 zu der Änderung, dass das Königsschießen am Sonntag stattfindet, der Königsball jedoch auf dem traditionellen zweiten Montag im Juli verblieb.

Anders als bei den meisten Schützenvereinen in der Umgebung wird in Gimbte nicht auf einen Holz-Vogel geschossen, sondern auf einen „Hampelmann“, dessen Aussehen sich von Jahr zu Jahr verändert. Meist gibt es einen Bezug auf den Ersteigerer und Erbauer dieses „Hampelmanns“.

Das Jubiläumsfest zum 225-jährigen Bestehen der Gimbter Schützenbruderschaft wird an zwei Wochenenden im Juli gefeiert. Gestartet wird am 1. Juli mit dem Schießen um die Königswürde des Flaschenkönigs, wobei dieser Abend dann mit einem geselligen Beisammensein im Schützenbusch am Sportplatz ausklingen wird. Tags darauf, am 2. Juli, stehen dann die Kinder im Mittelpunkt. Ein neuer Kinderkönig oder eine neue Kinderkönigin wird ermittelt und es wird ein buntes Rahmenprogramm für die Kinder, Eltern und Großeltern am Sportplatz geboten.

Weiter gehen die Feierlichkeiten am Samstag, 8. Juli, mit dem Schießen um die Ehre des Kaisers (in Gimbte wird dieser nur alle 25 Jahre ermittelt) und des Schützenkönigs. Sonntags, 9. Juli, begrüßen die Gimbter dann die Gastvereine, welche in einem Sternmarsch zum Festzelt auf der Wiese bei Bruns ziehen. Den krönenden Abschluss der Feierlichkeiten bildet dann der Königsball mit Live-Musik am Montag, 10. Juli, auf dem Festzelt.