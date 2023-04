Gefährliche Körperverletzung am Bahnsteig: Polizei bittet um Hinweise

Zwei Männer sollen am Bahnhof in Greven im vergangenen Jahr einen Mann auf den Bahnsteig gestoßen und ihn durch Tritte gegen den Oberkörper verletzt haben. Die Bundespolizei fahndet nun nach den beiden mutmaßlichen Tätern.

Auf Anordnung des Amtsgerichts Münster fahndet die Bundespolizei öffentlich nach zwei bislang unbekannten Beschuldigten einer gefährlichen Körperverletzung.

Diese führten am 10. Juli des vergangenen Jahres in einem Zug von Münster nach Rheine eine verbale Auseinandersetzung mit dem Geschädigten, heißt es von der Bundespolizei. Am Bahnhof Greven zog ein Beschuldigter den Geschädigten am Arm aus dem Zug und stieß ihn auf den Bahnsteig. Dort wurde der Geschädigte durch Tritte gegen den Oberkörper verletzt. Bislang führten die Ermittlungen nicht zur Feststellung der Identität der Beschuldigten.

Polizei fragt nach Hinweisen

Auf dem Portal der Bundespolizei sind die beiden Beschuldigten auf Aufnahmen aus der Videoüberwachung des Zuges abgebildet.

Einer der Beschuldigten. Foto: Polizei

Der andere Beschuldigte. Foto: Polizei

Die Bundespolizei fragt: Wer kennt die Tatverdächtigen? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0800/6888000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.