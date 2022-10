Ohne Strategie keine Anlagen

Eine Photovoltaikanlage soll an der Schmedehausener Straße entstehen, nun soll dafür aber erst einmal eine Strategie vorgelegt werden.

Einfach mal ein paar Photovoltaik-Platten aufstellen – so schnell geht es nicht. Dafür braucht es zunächst eine Änderung des Flächennutzungsplans.

Die Mitglieder der Genossenschaft, die an der Schmedehausener Straße eine Biogasanlage betreiben, möchten nebenan auf einer zwei Hektar großen Fläche eine „Freiflächenphotovoltaikanlage“ aufbauen (diese Zeitung berichtete bereits). Macht Sinn in Zeiten der Energieknappheit. Doch: Dafür müsste der Bebauungsplan geändert werden. In einer Vorlage für den Ausschuss für Stadtentwicklung schlägt die Stadtverwaltung vor, zunächst einmal eine grundsätzliche Strategie zu erarbeiten.