Personalmangel: Stern Grill öffnet nicht mehr am Wochenende

Der Stern Grill ist beliebt, seit dem Umzug 2016 an der Saerbecker Straß haben sich Carsten und Steffi Ehlers einen Namen gemacht. Bald bleibt die Küche am Wochenende kalt - es ist die Reaktion auf ein Problem, das die ganze Branche erreicht hat.

Am Wochenende arbeiten? „Da wird es doch immer schwieriger, jemanden zu finden“, winkt Carsten Ehlers ab. Der 55-Jährige macht seinen Beruf aus Leidenschaft - auch wenn die Probleme in den vergangenen Jahren mehr und mehr zugenommen haben. Der Personalmangel, der schon längst die Gastronomie-Branche erreicht hat, schlägt zurzeit beim Stern Grill an der Saerbecker Straße voll ein. Er ist so stark, dass die Betreiber nun ein riskantes Manöver einleiten: Ab dem 14. August wird der Imbiss nicht mehr am Wochenende geöffnet haben, die Küche bleibt kalt. Die beiden wegfallenden Tage werden auf den Montag und Dienstag gelegt, künftig hat der Sterngrill an Wochentagen von 12 bis 14 und von 17 bis 21 Uhr geöffnet.