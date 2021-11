Personensuche an der Ems abgebrochen

Große Aufregung in Greven: Die Suche nach einer angeblich in die Ems gestürzte Person wurde am Mittwochabend ohne Ergebnis abgebrochen.

Person in Ems gestürzt, so lautete die Alarmmeldung, die die Feuerwehr Greven gegen 20 Uhr am Mittwochabend erreichte. Ein Passant hatte eine Person am Ufer der Ems stehen sehen, beim zweiten Blick war diese jedoch verschwunden. Er rief daraufhin den Notruf. Ein Großaufgebot an Rettungskräften suchte kurze Zeit später das Ufer und die Ems ab. Es waren neben der Bootsgruppe und Tauchergruppe aus Rheine, auch ein Polizeihubschrauber aus Dortmund im Einsatz, welcher die Ems mit einer Wärmebildkamera überflog. Gefunden wurde allerdings niemand, sodass nach einer Stunde die aufwendige Suche abgebrochen wurde.