Pippi im Taka-Tuka-Land

Georgina und Christian Sperlich aus Burgpreppach freuen sich, wieder hinter der Bühne zu stehen. In Greven erzählen die Puppenspieler die spannende Geschichte von Pippi Langstrumpf.

„Ich mach‘ mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt....“. Wenn das lustige Lied erklingt, wissen alle Kinder, wer jetzt gleich auf die Bühne kommt: die freche „Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf“ mit den abstehenden Zöpfen und niedlichen Sommersprossen.

In der Kulturschmiede erzählten am Samstagnachmittag Georgina und Christian Sperlich aus Burgpreppach in einer Aufführung ihres Bilderbuchtheaters die spannende Geschichte von Pippi Langstrumpf, dem Pferd „Kleiner Onkel“ und dem Affen „Herr Nilsson“.

Mit viel Mut gelingt es Pippi, ihren Vater Efraim Langstrumpf aus der Hand der Piraten zu befreien. Blut-Svente und Messer-Jocke hatten ihn gefangen gehalten, um seinen Schatz zu stehlen. Das stand in der Flaschenpost mit einem Hilferuf, die Pippi zum Glück gefunden hatte.

Also reist sie mit ihrem kreischenden Äffchen im selbstgebauten Heißluftballon auf die Insel Taka-Tuka. Wo diese liegt, hatte ihr die Zauberkugel verraten. Dort angekommen, kann sie endlich ihren Vater in die Arme schließen, den sie so sehr vermisst hatte. Die dümmlichen Piraten werden ausgetrickst, der Schatz gehoben und dann geht es mit dem Schiff Hoppetosse auf die Heimfahrt.

Die Puppenspieler hatten das Buch von Astrid Lindgren zu einer turbulenten Spielfassung umgearbeitet, an der die etwa 40 großen und kleinen Zuschauer in Greven viel Spaß hatten.

Mit Stabpuppen der bekannten Kölner Figurenbauerin Monika Seibold und selbst angefertigten Dekorationen erwachte die Welt von Pippi, ihren Tieren, Wachtmeister und Piraten zum Leben. Fräulein Prüsselius wollte Pippi zwar in ein Kinderheim stecken, aber das gelingt ihr zum Glück nicht.

Die kleinen Zuschauer durften mitspielen und am Ende sogar die bösen Piraten wegpusten.