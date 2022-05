Pkw fährt auf Sattelzug auf

Ein Pkw mit zwei Personen fuhr am Dienstag auf der Autobahn zwischen Greven und Münster direkt auf einen Lastwagen auf. Beide Insassen wurden schwer verletzt.

Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ist ein 32-Jähriger aus Ibbenbüren mit dem Sattelzug eines 60-Jährigen kollidiert. Der Autofahrer und sein 23-jähriger Beifahrer aus Rödinghausen wurden schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Der Mann aus Ibbenbüren war mit seinem VW auf der Autobahn in Richtung Bremen unterwegs, als es zum Unfall kam.

Auto schleudert über komplette Fahrbahn

Zwischen Münster-Nord und Greven fuhr der 32-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge ungebremst auf das Heck des Sattelzugs auf, schleuderte dann in die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, zurück über die gesamte Fahrbahn in die Mittelschutzplanke und kam 40 Meter weiter schließlich zum Stillstand.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 25.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung blieb die Fahrbahn in Richtung Bremen für zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.