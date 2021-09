Platz für Bauwillige in Schmedehausen?

-oh-

In Schmedehausen gibt es offenbar Baubedarf, glaubt die CDU.

CDU will das Dorf „baulich abrunden“

Für eine bauliche Erweiterung des Dorfes macht sich die CDU stark. Sie fordert die Stadtverwaltung auf, eine solche Möglichkeit für Schmedehausen zu prüfen und dafür eine landesplanerische Anfrage zu stellen.

Konkret schlägt die CDU ein Grundstück nordöstlich des Dorfes Richtung Dortmund-Ems-Kanal vor. Eine Bebauung dieser Fläche trage auch zur „baulichen Abrundung des Dorfes“ bei, heißt es in einem Antrag der CDU, der nun im Rat auf den Tisch kam. Beschlossen wurde dort allerdings noch nichts. Der Antrag wurde zur weiteren Beratung erstmal in den Bezirksausschuss für die Bauerschaften und an den Ausschuss für Stadtentwicklung verwiesen.

Die CDU sieht durchaus Bedarf für Bauland im Dorf: „Viele junge Bewohner/innen des Dorfes möchten im Dorf wohnen bleiben und suchen ein Baugrundstück. Daher sollten bei der Vergabe der Grundstücke zunächst die Bürger/innen des Dorfes Schmedehausen berücksichtigt werden“, heißt es im Antrag der Christdemokraten.