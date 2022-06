Plüsch-Schweine und Ringelsocken

Manidas Kunden sind sowohl Kleinunternehmen als auch Mittelständler, die zwar in ganz Deutschland ansässig sind, jedoch schwerpunktmäßig aus einem Umkreis von 70 Kilometer um Greven kommen.

„98 Prozent aller Deutschen über 14 Jahren besitzen einen Werbeartikel, 90 Prozent der Empfänger nutzen diesen auch, 62 Prozent der Werbeartikel verbleiben länger als ein Jahr im Besitz des Empfängers und zudem erreichen Werbeartikel im Vergleich zu anderen Kommunikationsmitteln mit 70 Prozent den höchsten Erinnerungswert an eine Marke.“ Markus Landhofer als Inhaber von „manida Werbemittel & Konzepte OHG“ kennt die aktuellen Zahlen seiner Branche genau. Und die belegen, welche Bedeutung Kugelschreiber, Kalender & Co. doch haben. „Gerade Kugelschreiber und Kalender sind nach wie vor die Top 1 und 2 bei den Werbemitteln“, erklärt der 43-Jährige. Nach seiner kaufmännischen Ausbildung war der Münsteraner erst bei einer mittelständischen Werbemittel-Agentur in Senden unter anderem für einen großen Logistik-Dienstleister zuständig: „Hier habe ich erkannt, dass Werbemittel und vor allem die Entwicklung von ganz individuellen Werbemittel-Konzepten meine Stärke sind.“