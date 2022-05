Politische Kunst auf der Straße? Die kann zu Ärger führen. In Greven „verschwand“ jetzt plötzlich eine symbolische Handgranate. Was passiert nun?

Kunstfrevel. Und zwar ein politischer. Das ist für Ewa Grzybek, die Organisatorin des Straßenmalwettbewerbs in Greven, schon mal klar. Das provokante Bild der in Düsseldorf lebenden Polin Anna Mrzyglod ist in der Zeit von Montag bis Dienstag offensichtlich mit Absicht verunstaltet worden.