Polizei fahndet mit Foto nach Ladendieben

Nach einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl im Januar dieses Jahres sucht die Polizei jetzt mit einem Fahndungsfoto nach den Tätern.

Die Tatverdächtigen wurden durch die installierte Videoüberwachung aufgezeichnet. Foto: Polizei Steinfurt

Die Polizei hofft auf Hinweise zu den abgebildeten Tatverdächtigen. Foto: Polizei Steinfurt

Die Männer hatten am Dienstag (17. Januar) gegen 16 Uhr aus dem Elektrogeschäft an der Alten Münsterstraße 5 in Greven zwei Spielkonsolen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Greven in Verbindung zu setzen (Telefon 02571/9274455).