Zwischen Workout und Spülmaschine

Liv Albers liebt Sport. Sie spielt Handball und Fußball beim SC Greven 09, seit Ende 2021 in der Fußball-Westfalenauswahl. Im Moment ist sie in der U16.

Aber jetzt steht sie hinter dem Tresen beim Deltha Fitness Club in der Bövemannstraße in Greven und räumt die Spülmaschine aus.

Sie trägt den blauen Pullover des Studios und ihre Sportklamotten. Die 14-jährige Schülerin des Augustinianums arbeitet allerdings nicht hier, sondern macht nur ein Praktikum.

Spülmaschine ausräumen ist natürlich nicht ihre einzige Tätigkeit. Sie erzählt, dass es eine Aufgaben-Liste vom Fitnessstudio gibt. Alle Mitarbeiter arbeiten daran. Und darauf stehen auch Tätigkeiten wie zum Beispiel Sauna putzen und Hantelscheiben sortieren.

Bodystyling bei der Arbeit

Außerdem hat Liv Albers die Möglichkeit, an Angeboten wie zum Beispiel Workouts oder Bodystyling-Kursen teilzunehmen. Das sind zwei intensive Trainingseinheiten, um die körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Dabei werden vor allem die Muskeln beansprucht. Auch viel Organisatorisches fällt im Fitnessstudio an. Aber damit hat die Praktikantin nichts zu tun.

Im Deltha-Studio lernt Liv Albers viele verschiedenen Berufe kennen: Fitnesstrainer, Kursleiter oder Angestellte im Service. Die Praktikantin steht aber vor allem viel hinter der Theke. Dort ist es sehr ruhig, ab und zu kommen Menschen rein und melden sich an. Im Hintergrund läuft leise Musik.

Liv erzählt, dass morgens vor allem ältere Menschen in das Studio kommen, nachmittags und abends sind dann alle Altersgruppen vertreten. Das Studio hat zwei Kursräume, einen für Indoor Cycling und einen für andere Workouts. Außerdem gibt es eine Sauna und einen großen Bereich, indem man individuell trainieren kann. Dort stehen viele Fitnessgeräte, die Liv Albers in den nächsten Tagen noch weiter kennenlernen wird. Darunter befinden sich Beinpresse, Hantelbänke, Laufbänder und vieles mehr.

Ausbildung ist möglich

Ihr gefällt das Praktikum, aber sie meint: „Man musste sich erst mal reinfinden und die Aufgaben kennenlernen.“ Sie könnte sich durchaus vorstellen, später einmal in einem Fitnessstudio zu arbeiten.

Um in einem Fitnessstudio zu arbeiten, könnte Liv Albers eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau machen. Die dauert drei Jahre und ist dual aufgebaut. Das heißt, sie arbeitet von Anfang an in einem Fitnessstudio und erhält Theorieunterricht an einer Berufsschule.