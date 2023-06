Protesttag der Apotheken: Darum bleiben die Türen in Greven geschlossen

Lieferengpässe bei Medikamenten, finanzielle Entlohnung, massenhafte bürokratische Aufgaben: Die Herausforderungen sind zu hoch, sagen die Apothekerinnen und Apotheker. Darauf wollen sie am Mittwoch aufmerksam machen – auch in Greven schließen dann teilweise die Apotheken.

„Nach Alternativen suchen wir quasi jeden Tag, eigentlich stündlich“, sagt Eva Lennen, Inhaberin der Königs-Apotheke. Dass der Sommer ein wenig Entspannung in die aktuelle Situation um Lieferengpässe bei Medikamenten bringt, dafür ist die 38-Jährige sehr froh und dankbar. Mit Blick auf den kommenden Winter habe sie aber bereits jetzt „große Bauchschmerzen“. Daher ist es für sie eindeutig, dass sich die Königs-Apotheke am Mittwoch, 14. Juni, dem Protesttag der Apotheken anschließen wird. In Greven schließen sich nur zwei Einrichtungen dem Protest nicht an.