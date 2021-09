Putzen und Gemeinschaft stärken

25 Personen durfte der Bürgerverein am Samstag auf dem Schulhof der alten Hauptschule zum großen Rundumputz begrüßen: „Wetter nutzen – Reckenfeld putzen“ war das Motto.

Die Resonanz hielt sich leider in Grenzen, gerade deshalb waren die Organisatoren natürlich froh über jeden Teilnehmer.

Am Wetter kann es am Samstag nicht gelegen haben. Und doch blieb die Teilnehmeranzahl hinter den Erwartungen von Jürgen Otto zurück. Jener Mann, der beim Reckenfelder Bürgerverein für das Projekt „Clean-Up“ zuständig ist, durfte etwa 25 Personen am Vormittag auf dem Schulhof der alten Hauptschule zum großen Rundumputz begrüßen: „Wetter nutzen – Reckenfeld putzen“ war das Motto.