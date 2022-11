Radler zwischen Fußgängern

Ein weiteres heißes Essen rund ums Radeln. Sollen Radler in Grevens Fußgängerzone fahren dürfen? Die CDU hat dazu einen Antrag gestellt. Wie machen es andere?

Dietmar Beinker ist oft mit dem Fahrrad in Deutschland unterwegs: „Von Berlin bis Köln sind viele Fußgängerzonen für Radler freigegeben“, sagt das Grevener CDU-Mitglied. Für ihn ein Grund, das Gleiche auch für die Grevener City zu beantragen. In der jüngsten Ratssitzung stellte die CDU daher den Antrag, Fahren im Schritttempo in der Fußgängerzone zu erlauben.