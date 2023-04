Rathausstraße in Greven schon ab Dienstag frei?

Ein Jahr hat der Verkehrsversuch in der Grevener Innenstadt gedauert. Zum Teil ist damit am Dienstag der kommenden Woche schon Schluss.

Der Verkehrsversuch in Greven sorgt für viele Diskussionen. Voraussichtlich am kommenden Dienstag werden die Schilder an der Rathausstraße abmontiert. Ab dem Moment darf die Straße wieder in beide Richtungen befahren werden.

Für viele Grevener waren das 365 Tage zu viel, andere fanden die Verkehrsführung gar nicht mal so schlecht. Aber so oder so: Am 30. April ist Schluss mit dem einjährigen Versuch. Dann können Rathausstraße und Kardinal-von-Galen-Straße mit dem Auto wieder in beide Richtungen befahren werden - theoretisch.