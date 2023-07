Über Ratten-Probleme und Lösungen: Futter wegnehmen hilft

Ratten sind schlau, sehr schlau sogar. Und das macht es so schwierig, sie wieder loszuwerden, wenn sie da sind. Diese Erfahrung machen derzeit einige Grevener, die in ihren Gärten immer wieder Ratten beobachten. Aber: Ist das eigentlich so selten?

Nein, sagt der Sprecher der Stadtverwaltung, Wolfgang Jung. „Es gab vor einigen Wochen tatsächlich im Vergleich zum gleichen Zeitraum der Vorjahre mehr Meldungen von Bürgern, die sich an Stadt und/oder Technische Betriebe Greven (TBG) gewandt haben, weil ihnen in ihrem jeweiligen Umfeld vermehrt und regelmäßig Ratten aufgefallen sind.“ Diese Meldungen seien aber in der jüngsten Zeit wieder deutlich zurückgegangen. „Aber: Grundsätzlich muss man sagen, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass in der Kanalisation in unmittelbarer Nähe menschlicher Siedlungen Ratten leben – vor allem, weil z.B. Lebensmittelreste (fälschlicherweise!) über die Toilette entsorgt werden, aber auch, weil die Kanalisation von den Tieren als Rückzugsraum und auch als Wegesystem genutzt wird“, erklärt Jung.

Dass „oberirdisch“ gelegentlich mal eine einzelne Ratte in der Dämmerung gesichtet wird, sei nicht unnormal und sollte deswegen auch nicht gleich gemeldet werden. „Nur wenn die Tiere regelmäßig in Gruppen an bestimmten Plätzen sichtbar werden, deutet das auf eine echte Rattenproblematik hin“, so Jung.

Eigentümer für Bekämpfung auf Privatflächen zuständig

Und: Die Kausalitäten sind ganz einfach: „Ans Licht“, also an Orte oberhalb der Kanalisation kommen Ratten gern, wenn ihnen dort ein entsprechendes Nahrungsangebot gemacht wird. Speisereste, die auf dem Kompost oder leicht zugänglich im Müll landen, Essensreste (zum Beispiel von Fastfood), die achtlos in öffentliche Grünflächen geworfen werden, Brotreste, die an Enten oder in Freigehegen an Hühner verfüttert werden, Vogelvolieren, Taubenschläge oder andere Fütterungsplätze für Vögel im Garten, wo Futter auf den Boden fallen kann und auch Näpfe mit Katzen- oder Hundefutter, die draußen auf der Terrasse stehen. „Solche Futterquellen sind eben auch anziehend für Ratten und locken die Tiere – je nach Angebot auch in größerer Zahl – an die Plätze, wo so etwas zu finden ist“, verdeutlicht Jung.

Daher sei das wichtigste und wirksamste Instrument, die Nager wieder loszuwerden, die Futterquelle zu beseitigen. Und grundsätzlich gilt: Die Bekämpfung von Ratten auf Privatflächen ist Sache der Eigentümer dieser Flächen – also keine Aufgabe der Stadt. „Dabei ist es für Privatleute jedoch ausdrücklich verboten, Rattengift zu verwenden. Soll auf Privatgelände Gift zur Bekämpfung von Ratten zum Einsatz kommen, muss in jedem Fall eine Fachfirma beauftragt werden“, erklärt Jung. Alternativ könnten die Ratten aber auch mit Fallen bekämpft werden.

Gift-Regeln aus Umweltschutzgründen verschärft

Sind die Ratten in der Kanalisation gesichtet worden, beauftragen die Technischen Betriebe eine zertifizierte Fachfirma. „Eine flächendeckende Bekämpfung ist allerdings nicht erlaubt. Und grundsätzlich sind die Regeln zur Bekämpfung der Ratten mit Gift aus Umweltschutzgründen verschärft worden“, weiß Jung. Es müsse immer zuerst ein „Dummy-Köder“ ohne Gift platziert werden, und wenn dieser Dummy-Köder angenagt wird, dürfe anstelle des Dummys auch Giftköder benutzt werden. „Werden Giftköder platziert, müssen sie nach spätestens sechs Wochen wieder entfernt werden.“ Der Grund für diese klaren Regeln ist, dass das Gift der Köder auf keinen Fall mit dem Wasser in Regen- oder Mischwasserkanälen in Verbindung kommen darf, weil es dann in andere Gewässer gelangen könnte.

Im aktuellen Fall in der Grevener Nachbarschaft haben die Fallen ihren Dienst zwar getan. Rund 25 „Tierchen“ haben ihr Leben gelassen. Und jetzt, wo der Kompost und auch der ebenerdige und undichte Taubenstall beseitigt sind, werden die restlichen Nager, so hofft es die Nachbarschaft, wohl weiter ziehen.