Raum für mehr Windräder

Nächste Runde um Standorte für Windräder in Greven. Die Stadt will einen Prüfantrag vergeben. Gesetzliche Änderungen erfordern Handeln.

Nach Gesetzesänderung will die Stadt Greven einen Gutachter beauftragen

Punkt 12.12. kam nach knapp drei Stunden Sitzung. Solange warteten im jüngsten Planungsausschuss Landwirte im Ballenlager auf Neuigkeiten für die Windenergie in Greven. „Warten sind wir gewohnt“, sagte am Ende Matthias Langkamp vor der Tür. Immerhin: was Marco Scheil, Fachdienstleiter im Planungsamt knapp umriss, könnte für die Anhänger von „Bürgerwind Greven“ eine neue Wendung bringen.