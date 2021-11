Gedenken am Kriegerdenkmal in der Ortsmitte

Viele Reckenfelder und viele Vertreter der Reckenfelder Vereine nahmen an der Gedenkveranstaltung in der Ortsmitte teil

Am Sonntagmorgen fand in Reckenfeld der alljährliche Volkstrauertag zum Gedenken an die Toten aller Kriege statt. Aufgrund der pandemischen Lage im vergangenen Jahr nur im kleinsten Kreise, waren dieses Mal die meisten Reckenfelder Vereine wieder beteiligt.