Register leerer Räumlichkeiten und eine Leerstandsabgabe

„...unser Greven“ vermutet, dass es in Greven unerkannte Wohnungsleerstände gibt.

Bereits seit Jahren ist der Wohnraum in Greven sehr knapp. Gleichzeitig steigen die Kosten für Baugrundstücke und Mieten sprunghaft an, heißt es in einer Mitteilung der Wählergemeinschaft „...unser Greven“.

In einem Antrag fordert „...unser Greven“ den Bürgermeister auf, ein Verzeichnis aller leerstehenden Wohn- und Geschäftsräume erstellen zu lassen.

Um die festgestellten langfristigen Leerstände zu minimieren, ist es für die Wählergemeinschaft wesentlich, auf Wohn- und Geschäftsräume, die über einen längeren Zeitraum leer stehen, zukünftig eine städtische Abgabe zu erheben.

Satzung ist nötig

Als Grundvoraussetzung für die Einführung einer solchen Abgabe ist die Ausarbeitung einer Satzung, die das Vorgehen präzisiert.

Ein weiterer Vorteil dieser Maßnahme wäre, so heißt es in der Mitteilung, dass sich dadurch eine verlässliche Wohnraumbestandsaufnahme ergebe, die ein vorausschauendes politisches Handeln für den benötigten bezahlbaren Wohnraum in Greven ermöglicht.

Seit 2001 ermöglicht das Land NRW den Kommunen, durch eigens erlassene Satzungen gegen einen lokalen Wohnungsleerstand vorzugehen, sofern vor Ort ein Wohnraummangel vorliegt.

Nach Meinung der Wählergemeinschaft sei dieser Umstand in Greven eindeutig gegeben.

Die Wählergemeinschaft werde wiederholt auf die anscheinend zunehmenden langfristigen Leerstände in der Grevener Innenstadt angesprochen. Es sei auch ein zunehmender Leerstand von Wohnungen zu verzeichnen.

Diese Wohnungen und Geschäftsräume stünden dem Markt nicht zur Verfügung und würden nicht angeboten, obwohl dringend weiterer Wohnraum benötigt wird. „Wir wollen mit einer kommunalen Satzung zur Einführung einer Leerstandsabgabe das Wohnraumangebot auf dem Immobilienmarkt erhöhen und verhindern, dass dringend benötigter Wohnraum zum Gegenstand von Finanzspekulationen wird“, so der Fraktionsvorsitzende Ulrich Stratmann.

Die lokale Wirtschaft locke derzeit mit interessanten und vielschichtigen Jobofferten Mitarbeiter an, die häufig auch ihren Wohnsitz in die Nähe der neuen Arbeitsstelle verlegen möchten. Der mangelnde bezahlbare Wohnraum am Ort wirkt sich somit negativ auf Arbeitgeber und Bewerber gleichermaßen aus.