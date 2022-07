Riesenacker in Flammen

Bei Erntearbeiten fing der Acker Feuer. Eine große Rauchwolke, die bis Greven zu sehen war, kündete am Dienstagnachmittag von einem Flächenbrand in Schmedehausen. Großeinsatz für die Feuerwehr.

Großbrand auf einem Acker in Schmedehausen. Bei Erntearbeiten war dort am Dienstagnachmittag die abgeerntete Fläche in Flammen aufgegangen. Über mehr als 100 Meter stiegen Flammen und dichter Qualm in die Höhe.

Großbrand auf einem Acker in Greven-Schmedehausen Foto: Peter Beckmann

Sämtliche Feuerwehren aus Greven sind aktuell im Einsatz. Die Grevener Wehr verfügt über einen Löschwasserbehälter von 8000 Liter Fassungsvermögen, der bei diesem Ausmaß allerdings wenig ausrichten konnte. Auch Landwirte beteiligen sich mit ihren Fahrzeugen an den Löscharbeiten.

Weitere Feuerwehreinsatzkräfte aus den umliegenden Gemeinde sind mittlerweile auch an den Löscharbeiten in der Bauerschaft beteiligt.

Weitere Infos folgen.