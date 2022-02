Rote Radwege nur an Gefahrenstellen

Wie kann die Sicherheit von Radfahrern in Greven verbessert werden? Zum Beispiel, indem Radwege mit roter Signalfarbe markiert werden. Das wird es aber wohl nur an ganz wenigen Stellen geben.

Für einen Antrag von „Unser Greven“, Radwege in Greven an markanten Stellen mit roter Bodenfarbe kenntlich zu machen, gab es im Betriebsausschuss keine Mehrheit. Die Wählergemeinschaft wollte dies in ein zu erarbeitendes Radverkehrskonzept integrieren lassen. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen solle es demnach eine „konsequent durchgehende rote Einfärbung der Radwege an den Einmündungen“ geben.